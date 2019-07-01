В Казани стартовали финальные соревнования по теннису IX Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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01 июля 2019 19:22Татарстан

В Казани стартовали финальные соревнования по теннису IX Спартакиады учащихся России

В турнире принимают участие 128 спортсменов из 19 регионов страны.

1 июля в столице Татарстана стартовали финальные соревнования по теннису IX Спартакиады учащихся России. В турнире на грунтовых кортах Казанской академии тенниса принимают участие 128 спортсменов из 19 регионов страны.

В церемонии открытия соревнований приняли участие ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов, директор Центра спортивной подготовки Республики Татарстан Михаил Смолкин, вице-президент Федерации тенниса РТ Виталий Афанасьев и другие.

С приветственным словом выступил Юсуп Якубов:

«Сегодня здесь собрались лучшие теннисисты в своих регионах. Молодые ребята и девушки приехали в Казань для того, чтобы побороться за победу во всероссийской Спартакиаде школьников. Мы рассчитываем на то, что вам понравится у нас, и вы приобретете новых друзей и соперников», - сказал ректор. Он также предложил юным спортсменам задуматься о поступлении в Поволжскую академию, где можно не только продолжить заниматься спортом на высоком уровне, но и получить профессиональное образование.

В свою очередь Михаил Владимирович поприветствовал теннисистов от имени Министерства спорта Республики Татарстан и пожелал им показать свои лучшие результаты на татарстанской земле.

В заключение церемонии открытия было зачитано приветствие министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова:

«Дорогие друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствую участников, организаторов и гостей девятой летней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Спартакиады давно стали ключевыми мероприятиями в системе подготовки спортивного резерва страны. Для большинства юных спортсменов такие комплексные соревнования важный этап на пути к олимпийскому пьедесталу, первая серьезная проверка на прочность.

Участникам финальных соревнований предстоит проявить лучшие качества: ответственность, упорство, волю к победе и достойно представить на этих стартах родной регион. Убежден, спортсмен справятся с поставленными задачами, покажут высокий уровень спортивной подготовки. Желаю всем ярких впечатлений, успешных выступлений и красивых побед», - говорилось в послании.

Отметим, что Республику Татарстан на соревнованиях представляют шесть теннисистов: Виолетта Бородина, Виктория Матасова, Давид Миннивалиев, Илья Симакин, Мария Бондаренко и Андрей Бекетов.

Турнир завершится 6 июля. Всю актуальную информацию можно посмотреть на сайте Федерации тенниса РТ по ссылке

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