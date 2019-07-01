В Краснодаре завершилась Спартакиада Органов исполнительной власти - Советский спорт
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01 июля 2019 19:24Краснодарский край

В Краснодаре завершилась Спартакиада Органов исполнительной власти

30 июня определился победитель XI Спартакиады сборных команд органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации Краснодарского края 2019 года.

Данное мероприятие открыло масштабную информационную кампанию #ВСЕНАГТО.

Особенностью соревнований стало участие в нем не только команд краевых органов исполнительной власти, но и сборных администраций всех городов и районов Кубани. При этом в обязательном порядке в составе команды должен быть руководитель органа по физической культуре и спорту.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился российский батутист, призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России, Посол ГТО Дмитрий Ушаков.

-Очень приятно, что по всей России возрождается комплекс ГТО. Здорово, что Министерство спорта физической культуры и спорта Краснодарского края включает выполнение нормативов во все спортивные мероприятия. Желаю всем успешного выступления и хорошего настроения!

В течение трех дней участникам предстояло выполнить нормативы комплекса ГТО: бег на длинные и короткие дистанции, сгибание и разгибание рук, подтягивание, стрельбу из электронного оружия, прыжок в длину с места, плавание, наклон вперед, подъем туловища. Результаты участников Спартакиады определялись в соответствии с 100-очковой таблицей оценки результатов. Каждый спортивный день начинался со спортивной утренней зарядки, которую проводили профессиональные фитнес-тренеры.

Помимо спортивной программы Спартакиада включала и развлекательную часть: анимационные площадки с гигантскими шахматами, шашками, аэрохоккеем, настольным хоккеем и настольным футболом. На протяжении всего мероприятия участников поддерживали и давали заряд бодрости талисманы ГТО: лиса Василиса, гепард Вика и медведь Потап.

В завершении спортивного праздника всех участников ждал сюрприз от Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края – концерт кавер группы «Бабушкин Кавёр» и праздничный салют.

Подвел итог Спартакиады министр физической культуры и спорта Краснодарского края, заслуженный мастер спорта Андрей Марков.

-Сегодня в Краснодаре прошёл большой спортивный праздник – XI Спартакиада среди органов исполнительной власти Краснодарского края и всех 44 муниципальных образований. От каждой команды участвовало по 4 человека, всего более двухсот участников. Накал страстей, буря эмоций, солнечное настроение, стремление победить и быть первым позволили провести это мероприятие на таком высоком организационном уровне.

По итогам трёх дней первое место завоевала команда администрации Каневского района, на втором месте - сборная команда администрации Новокубанского района, а третью ступень пьедестала заняла команда администрации города-курорта Сочи. Все остальные получили сертификаты участников.

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