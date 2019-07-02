Два крупных турнира по парусному спорту выявили сильнейших спортсменов - Советский спорт
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02 июля 2019 12:09Сахалинская область

Два крупных турнира по парусному спорту выявили сильнейших спортсменов

Региональные соревнования по парусному спорту «Кубок залива Невельского» и фестиваль «Молодежная волна» завершились на днях в Холмске.

За пьедестал почёта боролось более 60 спортсменов в возрасте от 9-19 лет из Невельска, Холмска и Хабаровского края. Участники соревновались в нескольких классах яхт - «Оптимист», а также «Луч радиал» и «Луч мини». Для каждого класса была своя дистанция. У «оптимистов» (самых маленьких лодок) дистанция короче - около мили (чуть более 1,5 км). «Луч» – скоростное судно и идёт в два раза быстрее своего младшего собрата, поэтому для него дистанция выставляется более протяжённая - порядка 3 миль (около 3 км).

- Побеждает тот, кто быстрее пройдёт дистанцию. Но нужно не забывать, что парусный спорт, это как игра в шахматы. Лодка не может идти против ветра, поэтому нужно выстраивать определённую тактику, учитывать все факторы, которые препятствуют разгону яхты и понимать, каким способом их обходить. Также нужно следить за течением, которое бывает очень сильным. Опытный спортсмен учитывает все вышесказанные моменты и из этого уже складывается победа, - подчеркнул начальник отдела парусного спорта спортивной школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого, вице-президент сахалинской федерации парусного спорта Михаил Смоляков.

Соревнования длились 10 дней. За это время участники успели посоревноваться в разных классах яхт. В день проходило по 3-4 гонки.

Невельчанка Евгения Плюснина занимается парусным спортом три года. В её копилке две серебряные медали областных состязаний. Также девушка участвовала на Дальневосточном турнире во Владивостоке, где ей не хватило всего одного балла до третьего места.

- Изначально я четыре года занималась баскетболом, но когда узнала о парусном спорте, захотела проверить свои силы в новом направлении. У меня не получалось совмещать занятия по двум видам спорта, поэтому я выбрала тот, что мне был больше по душе, - вспоминает пятнадцатилетняя Евгения. - Сперва я занималась на «Оптимисте», очень боялась воды, боялась перевернуться на яхте. Потом перешла на «Луч», разок перевернулась и поняла, что вода – это не страшно. Так я переборола свой страх.

По итогу упорной борьбы на парусниках в «Кубке залива Невельского» первое место в классе «Луч радиал» занял Даниил Пчелин из Холмска. На втором месте – Дарья Кращук из посёлка Ванино Хабаровского края, а третьим стал её коллега по команде Дмитрий Чугай. А вот в классе «Луч мини» он завоевал золотую медаль. Кстати, в 2017 году юноша выигрывал состязания ДФО во Владивостоке, а также участвовал на Всероссийских соревнованиях в Тольятти.

- Впервые побывал на Сахалине в 2015 году и с тех пор езжу сюда на соревнования. Здесь довольно сильная конкуренция. Сахалинцы гоняют у себя дома, поэтому лучше знают, какой будет ветер, течение и прочие моменты. Тем не менее, я всегда настроен на победу, - отметил Дмитрий.

Серебро в этом же классе взяла Дарья Кращук, а бронзу – Алина Петрова из Холмска.

В классе «Оптимист/серебряный флот» лидировала Полина Кузнецова (Ванино). На второй строчке холмчанка Алёна Процько, а на третьей - её землячка Екатерина Зинченко.

В финале класса «Оптимист/золотой флот» медаль высшей пробы взяла Полина Христникова из Холмска, второе место занял Артём Суханов из Ванино, а третье - Никита Сидоренко из Хабаровска.

По результатам фестиваля «Молодёжная волна» в классе «Луч мини» сильнейшими стали Дмитрий Чугай, Дарья Кращук и Алина Петрова, завоевав первое, второе и третье места соответственно.

В гонках на «оптимистах» серебряного флота всех обошла Полина Кузнецова из посёлка Ванино. Вторую строчку пьедестала заняла Алёна Процько, а на третьей позиции – Екатерина Зинченко. В классе «Оптимист/золотой флот» высшей награды удостоилась Виктория Красько (Ванино), серебро досталось Валерии Дворцовой из Холмска, а бронзу выиграла Татьяна Изосимова (Ванино).

- На сегодняшний день парусным спортом в Сахалинской области занимается порядка 100 детей и примерно столько же взрослых спортсменов. Этот вид пока развивается в Холмске, Невельске и Корсакове. Сахалинцы хорошо себя показывают за пределами региона, занимают призовые места на дальневосточных и международных соревнованиях, - рассказал вице-президент сахалинской федерации парусного спорта Михаил Смоляков.

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