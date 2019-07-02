Сахалинцы взяли две серебряные награды на «Юном стрелке России» - Советский спорт
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02 июля 2019 12:11Сахалинская область

Сахалинцы взяли две серебряные награды на «Юном стрелке России»

Сахалинцы выступили на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России», повторив успех прошлого года.

По традиции соревнования проходили в городе оружейников - Ижевске. На огневой рубеж вышло рекордное количество участников - более 500 юных стрелков из 38 регионов страны, в том числе 9 мастеров спорта, 102 кандидата в мастера спорта и более 150 перворазрядников. Спортсмены выступали в двух возрастных группах: старшей (2003-2004 год рождения) и младшей (2005-2007).

Уровень квалификации молодых спортсменов предвещал высокие результаты соревнований. Впервые на турнире проводился финал во всех упражнениях и возрастных группах. То есть, участникам в борьбе за медали личного первенства после квалификационного отбора необходимо было занять с 1 по 8 места.

Как и в прошлом году, сахалинская сборная команда выступала самым многочисленным составом. Из 14 членов команды Даниил Берестов, Азиз Доценко, Анна Бойко, Маргарита Федотова, Роман Миллер, Константин Обоскалов, Никита Тен и Сабина Габайдулина уже выступали в прошлом году на этих соревнованиях. Причем первые четверо (Берестов, Доценко, Бойко, Федотова) тогда завоевали серебряные медали командного первенства, выступая в младшей возрастной группе. А Доценко Азиз и Берестов Даниил стали призерами личного первенства. В этом году Азизу и Даниилу предстояло выступать в старшей возрастной группе.

Открывали соревнования старшие винтовочники (2003-2004 год рождения). От островной команды выступали Сабина Габайдулина, Даниил Берестов, Софья Ким и Азиз Доценко. Вновь, как и в прошлом году, сахалинские юноши вывели команду на первое место в турнирной таблице, но девушкам не удалось поддержать почин юношей. В итоге команда в старшей возрастной группе заняла 10 место. На следующий день в бой вступили спортсмены помладше. Отличный задел для команды сделала Анна Бойко, установив личный рекорд в стрельбе из пневматической винтовки - 610,9 очка. В итоге она получила максимальное количество баллов в командном зачете. Не оплошал винтовочник Константин Обоскалов. Его 15-е место позволило продолжать лидировать нашей команде в младшей возрастной группе. Следом за сахалинцами шли челябинцы и свердловчане.

Теперь все решало выступление пистолетчиков. После выхода девушек (в нашей команде выступала Маргарита Федотова), вперед вырвались челябинцы, сахалинцы вторые, свердловчане третьи. Последнему участнику островной команды Роману Миллеру удалось сохранить вторую командную позицию. В итоге победителями стали свердловчане, а третье место заняла команда из Москвы. Так, уже второй год подряд серебряный «Ижик» остаётся в руках сахалинских стрелков. На следующий год всем им предстоит выступать в старшей возрастной группе.

В борьбе за медали личного первенства в стрельбе из пневматической винтовки в финал с седьмым результатом вошел Азиз Доценко. 0,5 очка не хватило до финала Даниилу Берестову, он на 9-м месте. В финале Азиз только восьмой. Константин Обоскалов занял 8-ю строчку, поставив личный рекорд и выполнив первый спортивный разряд. Десятой среди младших девочек стала Анна Бойко - несомненный успех юной спортсменки. В последний день соревнований Маргарита Федотова из спортивной школы Томари, выйдя в финал с 8-м результатом, завоевала серебряную медаль.

Своим выступлением сахалинские стрелки доказали, что могут бороться за высокие места на всероссийских соревнованиях.

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