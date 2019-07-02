Сахалинцы заняли второе место на чемпионате и первенстве Европы по чир спорту

Россия впервые приняла главный континентальный турнир. На нём выступили 23 национальные сборные. Напомним, первый чемпионат Европы ECU состоялся в Чешской республике в 2012 году. Далее его принимали Германия, Шотландия, Словения, Австрия, снова Чехия и год назад Финляндия.
В этом году Россию на соревнованиях представили более 550 спортсменов, 20 из которых являются членами сборной команды Сахалинской области по чир спорту и воспитанницами спортивной школы «Кристалл».
По итогу состязаний островитянки стали вице-чемпионками в дисциплине чир-джаз-группы, заняв второе место.
Региональная федерация чир спорта выражает благодарность министерству спорта Сахалинской области и ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл» за оказанное содействие в организации поездки.
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