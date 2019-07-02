Юные сахалинцы взяли две бронзы на первенстве Приморского края по гольфу

Соревнования проходили на гольф-поле клуба «Шмаковский» санатория «Изумрудный» посёлка Горные Ключи. В турнире померились силами четыре команды. Островной регион представляли пять спортсменов - Марк Тен, Сергей Красносвободцев, Матвей Скиданов, Даниил Сафин, Никита Дин (тренер Анастасия Москалева).

По итогам напряженной борьбы Даниил Сафин занял третье место в возрастной категории 14-18 лет. Матвей Скиданов завоевал бронзу среди спортсменов 10-13 лет и удостоился приза за Хол-ин-ван (hole in one), выполнив попадание в лунку первым ударом с расстояния в 60 метров.

Курорт Шмаковка – это известные за пределами Приморья санатории с развитой инфраструктурой и местным природным колоритом, где юные сахалинцы смогли насладиться теплым солнцем и полноценно отдохнуть в живописной долине реки Уссури.

Команда благодарит за поддержку сахалинскую федерацию развития гольфа, родителей участников, а также Приморскую краевую федерацию гольфа и лично Вячеслава Пак за теплый прием, хорошую организацию турнира и безвозмездное предоставление гольф-поля для тренировок островной команды.

13-14 июля на гольф-поле села Мицулевка Анивского района пройдет традиционный турнир «Junior Cup», где с ответным визитом выступит детская сборная Приморского края.