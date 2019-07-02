Юные сахалинцы взяли две бронзы на первенстве Приморского края по гольфу - Советский спорт
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02 июля 2019 12:14Сахалинская область

Юные сахалинцы взяли две бронзы на первенстве Приморского края по гольфу

Детская команда Сахалинской области завоевала две медали на ежегодном первенстве Приморского края по гольфу.

Соревнования проходили на гольф-поле клуба «Шмаковский» санатория «Изумрудный» посёлка Горные Ключи. В турнире померились силами четыре команды. Островной регион представляли пять спортсменов - Марк Тен, Сергей Красносвободцев, Матвей Скиданов, Даниил Сафин, Никита Дин (тренер Анастасия Москалева).

По итогам напряженной борьбы Даниил Сафин занял третье место в возрастной категории 14-18 лет. Матвей Скиданов завоевал бронзу среди спортсменов 10-13 лет и удостоился приза за Хол-ин-ван (hole in one), выполнив попадание в лунку первым ударом с расстояния в 60 метров.

Курорт Шмаковка – это известные за пределами Приморья санатории с развитой инфраструктурой и местным природным колоритом, где юные сахалинцы смогли насладиться теплым солнцем и полноценно отдохнуть в живописной долине реки Уссури.

Команда благодарит за поддержку сахалинскую федерацию развития гольфа, родителей участников, а также Приморскую краевую федерацию гольфа и лично Вячеслава Пак за теплый прием, хорошую организацию турнира и безвозмездное предоставление гольф-поля для тренировок островной команды.

13-14 июля на гольф-поле села Мицулевка Анивского района пройдет традиционный турнир «Junior Cup», где с ответным визитом выступит детская сборная Приморского края.

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