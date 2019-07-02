Двое лыжников сборной Коми стали Мастерами спорта России международного класса

Спортсменам ГАУ РК «ЦСПСК» Илье Порошкину и Илье Семикову присвоены звания Мастеров спорта России международного класса. Соответствующий приказ № 96 нг от 28 июня 2019 года размещен на сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Напомним, спортсмен из Республики Коми и член российской сборной по лыжным гонкам Илья Порошкин в прошлом сезоне дебютировал на этапе Кубка мира в итальянском Конье. Сыктывкарский лыжник занял пятое место на дистанции 15 км классическим стилем. Таким образом он выполнил условия Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения Мастера спорта международного класса.

В марте 2019 года в Холменколлене (Норвегия) прошел этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам, где выступал спортсмен из Усть-Цилемского района Илья Семиков. Лыжники участвовали в масс-стартах на 30 и 50 км классическим стилем. Лыжник сборной республики Коми и спортсмен ГАУ РК «ЦСПСК» Илья Семиков стал в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира.