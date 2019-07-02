Заинский легкоатлет завоевал серебро первенства России - Советский спорт
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02 июля 2019 12:18Татарстан

Заинский легкоатлет завоевал серебро первенства России

В Челябинске состоялось первенство России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике, на котором успешно себя проявили татарстанцы

В соревнованиях в составе сборной Татарстана принял участие воспитанник спортивной школы «Барс» Кирилл Герасимов.

На дистанции 2000 м с препятствиями заинец занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Наставником Кирилла является тренер Валерий Лисов.

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