Заинский легкоатлет завоевал серебро первенства России

В соревнованиях в составе сборной Татарстана принял участие воспитанник спортивной школы «Барс» Кирилл Герасимов.
На дистанции 2000 м с препятствиями заинец занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Наставником Кирилла является тренер Валерий Лисов.
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