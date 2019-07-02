Александр Курашмин завоевал серебро чемпионата Европы по аквабайку

30 июня завершился чемпионат Европы по аквабайку. Заключительный (третий) этап соревнований прошел в хорватском городе Загреб. По его итогам татарстанец Александр Курамшин, представляющий спортивное общество «Динамо», завоевал серебряную медаль.

Хорватский этап также подвел общий итог проведенного европейского форума. Чемпионом Старого света стал итальянец Роберто Мариани, обладателем серебряной награды – Александр Курамшин, бронзу взял еще один россиянин Владислав Воробьев.

Хороший результат показал в соревнованиях юниоров и воспитанник Александра Курамшина – Рустам Амерханов. Для юного динамовца из Казани выступления на этапах европейского первенства стали дебютом на международных соревнованиях. В общем зачете кольцевых гонок («стоячий джет») Рустам в своей возрастной категории (13-14 лет) занял пятое место.

Впереди у Александра Курамшина выступления на этапах чемпионата мира. Два первых – в Португалии и Италии – уже остались позади. Пока Александр в рейтинге занимает четвертую позицию. Ближайший этап состоится в октябре в Китае.