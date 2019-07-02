В Казани отпразднуют Международный день бокса

В Международный день бокса 22 июля Федерация бокса России на Красной площади г.Москвы организует самую масштабную в мировой истории бокса открытую тренировку с участием более 5 000 человек.

Ожидается, что эта тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая и масштабная – в проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира. Зрительская аудитория праздника составит 150 миллионов человек по всему миру.

Присоединится к проекту и Казань – 20 июля на Площади Тысячелетия города Казани Федерация бокса Республики Татарстан при поддержке Правительства Республики Татарстан и исполнительного комитета г.Казани проведет акцию в поддержку рекорда. В рамках акции состоится открытая тренировка по боксу, а также пройдут спортивные конкурсы и концертная программа.

К участию в акции приглашаются как любители бокса, так и все активные и спортивные жители Казани и Республики Татарстан.

Вся информация, а также бесплатная регистрация участников акции на сайте Федерации бокса Республики Татарстан: https://www.fbrtat.ru/