Свияга примет открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу

3 июля на полях города-курорта «Свияжские холмы» пройдут республиканские соревнования по гольфу – открытый чемпионат и первенство Татарстана. В турнирах примут участие 20 спортсменов из Казани, Верхнего Услона, Республики Марий Эл и Чувашской Республики.
Церемония открытия соревнований состоится 3 июля в 9:45. Начало соревнований – в 10:00.
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