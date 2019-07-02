Свияга примет открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу - Советский спорт
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02 июля 2019 12:21Татарстан

Свияга примет открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу

В соревнованиях примут участие 20 спортсменов из четырех команд.

3 июля на полях города-курорта «Свияжские холмы» пройдут республиканские соревнования по гольфу – открытый чемпионат и первенство Татарстана. В турнирах примут участие 20 спортсменов из Казани, Верхнего Услона, Республики Марий Эл и Чувашской Республики.

Церемония открытия соревнований состоится 3 июля в 9:45. Начало соревнований – в 10:00.

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