Татарстанские спортсмены завоевали 8 медалей на чемпионате России по академической гребле - Советский спорт
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02 июля 2019 12:22Татарстан

Татарстанские спортсмены завоевали 8 медалей на чемпионате России по академической гребле

В соревнованиях приняли участие более 320 гребцов из 19 регионов РФ.

С 27 июня по 1 июля в Москве на гребном канале «Крылатское» прошел чемпионат России по академической гребле. Более 320 гребцов из 19 регионов Российской Федерации встретились на главном национальном старте, чтобы побороться за победу в 22 классах лодок, как олимпийских, так и неолимпийских.

По итогам соревнований в активе татарстанских спортсменов оказалось 8 медалей:

В пара-гребле татарстанцы завоевали три медали. Алмаз Шарафиев стал бронзовым призером в «одиночке» (ПГ1М1х) в заезде на 1000 м. Климент Иванов поднялся на вторую ступень пьедестала почета в заездах «четверок» (ПГЗ Mix4+) на этой же дистанции, а также стал чемпионом России в «одиночке» (ПГЗМ1х) в заезде на 1500 м.

В академической гребле татарстанцы завоевали пять медалей. Дарья Клетенкова стала второй в «двойке парной» (2х ЖА) в заезде на 1500 м. На этой же дистанции Полина Мухорчева финишировала третьей.

В мужской «двойке парной» (2х МА) на дистанции 1500 м «бронзу» завоевали Антон Куранов и Назар Лившиц.

Полина Смоленская стала чемпионкой России в заезде на 1500 м в «двойке парной легкого веса» (2х ЖА л/в).

Артем Косов в «четверке парной» (4х МА) первенствовал в заезде на 1500 м.

Отметим, что победители соревнований войдут в состав сборной команды России для дальнейшей подготовки и выступления на чемпионате мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в городе Линц, Австрия.

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