В Челнах прошел финальный этап первенства России по автокроссу - Советский спорт
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02 июля 2019 13:29Татарстан

В Челнах прошел финальный этап первенства России по автокроссу

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 города.

29 и 30 июня в Набережных Челнах на автодроме «Вираж» прошел финальный этап первенства России по автокроссу.

Спортсмены, приехавшие из 21 города России, соревновались в пяти классах: Д3-Микро – (6-8 лет), Д3-Мини – (8-11 лет), Д2-Юниор – (13-15 лет), Д3-250 – (10-16 лет), Д2-Юниор (ОКА) – (13-16 лет).

Результаты

Класс Д3-Микро

1. Дзюбан Глеб, г. Набережные Челны

2. Кепов Даниил, г. Курск

3. Губа Лев, г. Тольятти

Класс Д3-Мини

1. Шерстяных Максим, 32 очка

2. Родин Семен, 25 очков

3. Бадретдинов Азат, 30 очков

Класс Д2-Юниор

1. Антонов Артём, г. Смоленск

2. Жужгов Михаил, г. Пермь

3. Шакиров Даниил, г. Егорьевск

Класс Д2-Юниор (Ока)

1. Каплун Тамир, Тверь

2. Санаров Артём, г. Междуреченск

3. Мажаров Никита, г. Новосибирск

Класс Д3-250

1. Краев Иннокентий, Химки, Московская область

2. Шерстяных Максим, г. Воронеж

3. Бадретдинов Азат, г. Набережные Челны

Итог 6 этапов первенства России по кроссу

1. Бадретдинов Азат, г. Набережные Челны

2. Шерстяных Максим, г. Воронеж

3. Дияров Эмиль, г. Казань

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