В Челнах прошел финальный этап первенства России по автокроссу

29 и 30 июня в Набережных Челнах на автодроме «Вираж» прошел финальный этап первенства России по автокроссу.
Спортсмены, приехавшие из 21 города России, соревновались в пяти классах: Д3-Микро – (6-8 лет), Д3-Мини – (8-11 лет), Д2-Юниор – (13-15 лет), Д3-250 – (10-16 лет), Д2-Юниор (ОКА) – (13-16 лет).
Результаты
Класс Д3-Микро
1. Дзюбан Глеб, г. Набережные Челны
2. Кепов Даниил, г. Курск
3. Губа Лев, г. Тольятти
Класс Д3-Мини
1. Шерстяных Максим, 32 очка
2. Родин Семен, 25 очков
3. Бадретдинов Азат, 30 очков
Класс Д2-Юниор
1. Антонов Артём, г. Смоленск
2. Жужгов Михаил, г. Пермь
3. Шакиров Даниил, г. Егорьевск
Класс Д2-Юниор (Ока)
1. Каплун Тамир, Тверь
2. Санаров Артём, г. Междуреченск
3. Мажаров Никита, г. Новосибирск
Класс Д3-250
1. Краев Иннокентий, Химки, Московская область
2. Шерстяных Максим, г. Воронеж
3. Бадретдинов Азат, г. Набережные Челны
Итог 6 этапов первенства России по кроссу
1. Бадретдинов Азат, г. Набережные Челны
2. Шерстяных Максим, г. Воронеж
3. Дияров Эмиль, г. Казань