Григорий Иванов – трехкратный победитель первенства Европы по прыжкам в воду

На этих представительных соревнованиях фурор произвел челябинец Григорий Иванов. Он выступил в трех видах программы и во всех завоевал золотые медали.

В континентальном первенстве по прыжкам в воду в Казани выступили 170 спортсменов из 25 стран. Сборная России убедительно выиграла командный зачет, завоевав 20 медалей, в том числе 11 золотых и 9 серебряных наград. Вклад в командный успех внес и челябинский спортсмен Григорий Иванов из СШОР-7 по водным видам спорта (тренер – Юрий Пирожков). Он выступил в трех видах программы и в каждой стал победителем. Так, в его активе золотые медали в прыжках 3 трехметрового трамплина (личное первенство и синхронные прыжки), а также командных соревнованиях.

– Григорий давно шел к намеченной цели, упорно тренировался и планомерно повышал свой уровень мастерства, – говорит тренер спортсмена Юрий Пирожков. – Подкупает в нем умение сконцентрироваться в нужный момент и выдать лучший результат. Но впереди у него еще много работы. Этот год для него последний в юниорах. Будем стремиться к тому, чтобы и во взрослом спорте он сумел показывать высокие результаты.