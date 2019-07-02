Татарстанские дзюдоистки вернулись в Казань после выступления на первенстве Европы

2 июля в Казань после выступления на первенстве Европы по дзюдо среди кадетов, которое прошло в Варшаве, вернулись татарстанские спортсменки Александра Загирова, Карина Минникаева и тренер Диана Фазылова. В аэропорту их встретили главный тренер сборной команды Республики Татарстан по дзюдо Владимир Драчко и родственники.
Воспитанница казанской ДЮСШ единоборств «Ак Барс» Александра Загирова стала бронзовым призером первенства Европы среди кадетов в командном турнире в составе сборной России.
В личном первенстве казанские дзюдоистки Александра Загирова (св. 70 кг) и Карина Минникаева (40 кг) заняли пятые места.
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