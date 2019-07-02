Юлия Зыкова получила награду министерства спорта края

Она завоевала золотую медаль среди женщин по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из трех положений (колено, лежа, стоя).
«От себя лично и всей спортивной общественности региона, правительства края поздравляю вас с очередной крупной победой в вашей карьере. Для нас это очень важно, тем более вы единственная представительница Красноярского края вернулись с медалью. Ваше выступление было блестящим. В этом сезоне вы добились выдающихся результатов: победили на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, завоевали лицензию для нашей страны на Олимпиаду-2020 в Токио, теперь стали лучшей на Европейских играх в Минске. Желаю отобраться на Олимпийские игры. Хочу поздравить с таким высоким спортивным результатом вас, вашего тренера, федерацию, учреждение. Отмечу, что с сентября этого года начнет работу новая краевая спортивная школа, где будут развиваться стрельба, биатлон и лыжные гонки. Уверен, что это будет еще одним дополнительным стимулом для развития этих видов спорта в рамках подготовки спортивного резерва», – поздравил спортсменку Сергей Алексеев и вручил почетную грамоту ведомства. Также почетную грамоту министерства спорта края получил тренер Юлии, тренер Академии биатлона Александр Черемных. За вклад в подготовку спортсменки благодарственные письма министерства спорта края получили директор Академии биатлона Сергей Усаньков и председатель регионального отделения Стрелкового союза России Валерий Пожидаев.
Участники встречи обсудили дальнейшее развитие вида спорта, возможности приобретения оборудования и необходимого инвентаря для спортсменов. Юлия поделилась впечатлениями от Игр: «В соревнованиях были представлены как олимпийские, так и неолимпийские дисциплины. Я смогла показать свои навыки еще и в них. Мне сильно понравились церемонии открытия и закрытия, как приветствовали нашу сборную. Самые большие делегации были у нас и Беларуси».
Пулевая стрельба была включена в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Наша страна, благодаря Юлии Зыковой заработала путевку на Олимпийские игры-2020. Основной конкуренткой за право попадания на них для Юлии стала российская спортсменка Полина Хорошева, которая завоевала бронзовую медаль II Европейских игр.
Напомним, что Юлия Зыкова набрала в соревнованиях по пулевой стрельбе на II Европейских играх 459,6 балла. Серебряную медаль завоевала Никола Мазурова из Чехии (453,9 балла), бронзовую медаль принесла Полина Хорошева, 444 балла.
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