В Казани проходит первенство России по хоккею на траве среди девушек 15-16 лет

В эти дни в Казани на поле Центра хоккея на траве проходит первенство России среди девушек 15-16 лет. За победу в соревнованиях борются 8 команд: сборная Пермского края, сборная Ростовской области, сборная Санкт-Петербурга, РСШОР «Динамо-Казань», сборная Свердловской области, сборная Ленинградской области, СШОР по игровым видам спорта (г. Щелково) и сборная Москвы.
Турнир завершится 7 июля.
С подробным календарем игр первенства можно ознакомиться по ссылке
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