3 июля в Казани стартует первенство Европы по плаванию. Данные соревнования впервые пройдут в казанском Дворце водных видов спорта (ул. С. Хакима, д. 70). За медали будут бороться талантливые атлеты «Старого Света»: юноши в возрасте 15-18 лет и девушки в возрасте 14-17 лет. Ожидается участие более 600 спортсменов из 50 стран Европы. Все они являются потенциальными членами своих сборных национальных команд на предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Билеты на соревнования можно приобрести на сайте билетного оператора.
Расписание соревнований доступно по ссылке
О турнире
Первенство Европы по плаванию проводится под эгидой Лиги европейского плавания (LEN) с 1967 года. Первое время соревнования проходили один раз в два года. С 1982 года первенство Европы по плаванию стало ежегодным мероприятием.
Решение о проведении турнира в Казани было принято на заседании бюро организации в Вене (Австрия) в 2015 году. В 2016 году первенство Европы по плаванию прошло в городе Ходмезёвашархей (Венгрия), в 2017 году Нетания (Израиль) распахнула свои двери для участников и зрителей турнира, в 2018 году соревнования принял город Хельсинки (Финляндия). В 2020 году первенство Европы по плаванию пройдет в городе Абердин (Шотландия).
Пятидневная соревновательная программа турнира, который проводится в 50-метровом бассейне, включает индивидуальные дистанции (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание), а также эстафеты вольным стилем и комбинированные.
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