Южноуральские легкоатлеты завоевали 7 медалей на домашнем первенстве страны

На домашних соревнованиях успешно выступила сборная команда Челябинской области, занявшая 4-е место в командном зачете.

В активе южноуральской команды легкоатлетов 7 медалей – 4 золотые и 3 серебряные. Победителями первенства страны среди юниоров по легкой атлетике стали Валерия Щербинина (бег 110 м с барьерами), Анна Минуллина (1500 и 3000 м) и Екатерина Домнина (2000 м с препятствиями). В шаге от победы оказались Дарья Полева (1500 и 3000 м) и Никита Павлов (3000 м).

Таким образом, сборная команда Челябинской области заняла 4-е место в командном зачете, набрав 328 баллов. Победу одержали спортсмены из Москвы (472), второе место у Санкт-Петербурга (394), третье – у Московской области (377).