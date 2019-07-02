Секрет успеха. Как школа в маленьком городке в Армении воспитывает борцов-чемпионов

Больше не выходят на ковер ни Араик Геворгян, ни Степан Саркисян, ни многие другие талантливые спортсмены прошлого. Армянские болельщики соскучились по победам в вольном стиле. Но теперь у них есть надежда на светлое будущее. Это стало возможным, во многом благодаря работе тренеров одной спортивной школы в небольшом городке под Ереваном. Ведь именно там уже сейчас воспитываются юные чемпионы вольного стиля.

Речь идет о детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени Размика Голецяна в Арташате. Основал школу знаменитый борец и тренер по вольной борьбе, мастер спорта, заслуженный тренер Армении Карпуш Меликян. Он воспитал многих известных армянских борцов вольного стиля: Сукиаса Сукиасяна, Евгения Воронина и Размика Голецяна, который впоследствии стал одним из самых успешных тренеров вольной борьбы в стране и именем которого названа спортшкола в Арташате.

Древний город с уникальной историей, четвертая столица Великой Армении и центр сельского хозяйства страны. Население Арташата всего 25 000 человек, но в школу имени Размика Голецяна съезжаются со всех окрестных населенных пунктов и даже из Еревана, расстояние до которого составляет около 30 км.

Как и многие мальчишки из округи, там свою карьеру в борьбе вольным стилем начинал Вазген Теванян – чемпион Европы среди юношей, чемпион Европы среди молодежи и чемпион Европы до 23 лет. «Я всегда очень любил спорт. Были знакомые ребята, которые порекомендовали заняться борьбой. Я жил в другом городе, так что приходилось ездить. В основном на автобусе, но иногда и на такси. Судя по результатам - не зря посоветовали идти в борьбу», - рассказывает Вазген Теванян «Советскому спорту».

Многие уже сейчас сравнивают Вазгена с его предшественником – Араиком Геворгяном. Легендарный армянский борец тоже жил неподалеку от Арташата, занимался в местом ДЮСШОР, практически сходу выигрывал юношеские и молодежные турниры. А впереди было «золото» трех чемпионатов мира, золотые медали Европы и множество призовых мест. Араик был и остается, пожалуй, главной звездой школы, которая была названа именем его тренера – Размика Голецяна. К сожалению, Размик умер и не смог довести Араика Геворгяна до золотого пьедестала Олимпиады в Сиднее. Сейчас тренерское дело отца успешно продолжает его сын Рафик Голецян.

«Моим первым тренером был и остается Рафик Голецян. И если я стал чемпионом вместе с ним, то он явно – настоящий профессионал в своем деле», - поделился мнением Вазген Теванян. Сейчас в школе занимается более 130 человек и это огромная нагрузка на пятерых – шестерых тренеров, которым порой приходится работать на одном только энтузиазме. Один из выпускников школы, тоже борец вольного стиля, рассказал: «Это отличное место, чтобы заниматься борьбой – есть все удобства, большой зал».

На спортивном энтузиазме приходилось работать и в непростые 90-е годы. Несмотря на все сложности, в школе удалось не только сохранить традиции воспитания чемпионов, но и разработать собственную уникальную систему подготовки борцов, которая сейчас дает результаты. И это удивительно: как спортивная школа в таком маленьком городе может быть настолько эффективной?

Во многом именно работа Рафика Голецяна, Вардана Гюрджяна и других тренеров колы дала не только такой эффект, но и фактически вторую жизнь армянской борьбе вольным стилем. Под их руководством сначала взошли на пьедестал Эмин Геворкян и Нарек Оганесян в 2013 и 2014 годах соответственно. А теперь тренеры зажгли новые звезды – уже упомянутый нами Вазген Теванян, Арман Андреасян, Геник Асатрян, Гегам Галстян и недавний чемпион Европы среди молодежи талантливый Грачья Маркарян. Кстати, Грачья в финальном поединке разгромил борца из Украины Александра Евсеенко со счетом 11:0! Ребятам еще нет и 21 года, но они – главная надежда вольной борьбы Армении.

Особое внимание в спортивной школе города Арташата уделяется совсем юным борцам. Ведь с ранних лет в них закладывается фундамент будущих победителей соревнований. «Помню, как я пришел на свою первую тренировку. Если честно, то у меня вообще ничего не получалось. Правда, виду я не подал. Потом нас начали обучать разным приемам. Тренер показывал мне, что и как делается, а я шаг за шагом улучшал свои навыки», - вспоминает Вазген Теванян, который в марте этого года стал чемпионом Европы до 23 лет.

Кстати, именно в детско-юношеской школе олимпийского резерва проходят турниры памяти заслуженных тренеров Армении Размика Голецяна и Карпуша Меликяна. Молодые спортсмены в весовых категориях от 23 до 76 килограмм представляют себя и свои спортивные школы Армении, Грузии, России. И эти турниры – часть программы подготовки, которая показывает системность достижения высоких результатов.

Если, например, взглянуть на список призеров арташатского турнира, памяти К. Меликяна для совсем юных борцов, прошедшего в 2012 году (семь лет назад!), то сразу бросится в глаза обилие имен профессиональных спортсменов, которые приносят победы сборным командам Армении сегодня. В весовой категории до 32 кг второе место занял Арсен Арутюнян из Масиса, который в этом году стал чемпионом Европы среди взрослых; до 35 – первое и третье места – уже упомянутые Вазген Теванян и Грачья Маркарян, чемпионы Европы в различных возрастных группах. В категории до 38 кг третье место тогда занял Арман Андреасян, чемпион Европы среди юношей и бронзовый призер континента среди молодежи. Категория до 42 килограмм на турнире 2012 года: первое место - у Гегама Галстяна, также бронзового призера Европы среди молодежи. Что и говорить, это действительно целая система подготовки будущих чемпионов в небольшой школе, которая дает непропорционально хорошие результаты.

Пожалуй, именно слова нынешней главной звезды ДЮСШОР в Арташате как нельзя лучше иллюстрируют саму концепцию успеха спортивной школы: «У нас очень хорошая школа – одна из лучших школ! В первую очередь тренеры учат быть хорошим человеком, а уже потом хорошим спортсменом. Второе без первого невозможно».