Секрет успеха. Как школа в маленьком городке в Армении воспитывает борцов-чемпионов - Советский спорт
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02 июля 2019 18:11Анисимов Вадим

Секрет успеха. Как школа в маленьком городке в Армении воспитывает борцов-чемпионов

Сейчас многие скажут, что золотое время армянских борцов вольного стиля ушло.

Больше не выходят на ковер ни Араик Геворгян, ни Степан Саркисян, ни многие другие талантливые спортсмены прошлого. Армянские болельщики соскучились по победам в вольном стиле. Но теперь у них есть надежда на светлое будущее. Это стало возможным, во многом благодаря работе тренеров одной спортивной школы в небольшом городке под Ереваном. Ведь именно там уже сейчас воспитываются юные чемпионы вольного стиля.

Речь идет о детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени Размика Голецяна в Арташате. Основал школу знаменитый борец и тренер по вольной борьбе, мастер спорта, заслуженный тренер Армении Карпуш Меликян. Он воспитал многих известных армянских борцов вольного стиля: Сукиаса Сукиасяна, Евгения Воронина и Размика Голецяна, который впоследствии стал одним из самых успешных тренеров вольной борьбы в стране и именем которого названа спортшкола в Арташате.

Древний город с уникальной историей, четвертая столица Великой Армении и центр сельского хозяйства страны. Население Арташата всего 25 000 человек, но в школу имени Размика Голецяна съезжаются со всех окрестных населенных пунктов и даже из Еревана, расстояние до которого составляет около 30 км.

Как и многие мальчишки из округи, там свою карьеру в борьбе вольным стилем начинал Вазген Теванян – чемпион Европы среди юношей, чемпион Европы среди молодежи и чемпион Европы до 23 лет. «Я всегда очень любил спорт. Были знакомые ребята, которые порекомендовали заняться борьбой. Я жил в другом городе, так что приходилось ездить. В основном на автобусе, но иногда и на такси. Судя по результатам - не зря посоветовали идти в борьбу», - рассказывает Вазген Теванян «Советскому спорту».

Многие уже сейчас сравнивают Вазгена с его предшественником – Араиком Геворгяном. Легендарный армянский борец тоже жил неподалеку от Арташата, занимался в местом ДЮСШОР, практически сходу выигрывал юношеские и молодежные турниры. А впереди было «золото» трех чемпионатов мира, золотые медали Европы и множество призовых мест. Араик был и остается, пожалуй, главной звездой школы, которая была названа именем его тренера – Размика Голецяна. К сожалению, Размик умер и не смог довести Араика Геворгяна до золотого пьедестала Олимпиады в Сиднее. Сейчас тренерское дело отца успешно продолжает его сын Рафик Голецян.

«Моим первым тренером был и остается Рафик Голецян. И если я стал чемпионом вместе с ним, то он явно – настоящий профессионал в своем деле», - поделился мнением Вазген Теванян. Сейчас в школе занимается более 130 человек и это огромная нагрузка на пятерых – шестерых тренеров, которым порой приходится работать на одном только энтузиазме. Один из выпускников школы, тоже борец вольного стиля, рассказал: «Это отличное место, чтобы заниматься борьбой – есть все удобства, большой зал».

На спортивном энтузиазме приходилось работать и в непростые 90-е годы. Несмотря на все сложности, в школе удалось не только сохранить традиции воспитания чемпионов, но и разработать собственную уникальную систему подготовки борцов, которая сейчас дает результаты. И это удивительно: как спортивная школа в таком маленьком городе может быть настолько эффективной?

борцы

Во многом именно работа Рафика Голецяна, Вардана Гюрджяна и других тренеров колы дала не только такой эффект, но и фактически вторую жизнь армянской борьбе вольным стилем. Под их руководством сначала взошли на пьедестал Эмин Геворкян и Нарек Оганесян в 2013 и 2014 годах соответственно. А теперь тренеры зажгли новые звезды – уже упомянутый нами Вазген Теванян, Арман Андреасян, Геник Асатрян, Гегам Галстян и недавний чемпион Европы среди молодежи талантливый Грачья Маркарян. Кстати, Грачья в финальном поединке разгромил борца из Украины Александра Евсеенко со счетом 11:0! Ребятам еще нет и 21 года, но они – главная надежда вольной борьбы Армении.

Особое внимание в спортивной школе города Арташата уделяется совсем юным борцам. Ведь с ранних лет в них закладывается фундамент будущих победителей соревнований. «Помню, как я пришел на свою первую тренировку. Если честно, то у меня вообще ничего не получалось. Правда, виду я не подал. Потом нас начали обучать разным приемам. Тренер показывал мне, что и как делается, а я шаг за шагом улучшал свои навыки», - вспоминает Вазген Теванян, который в марте этого года стал чемпионом Европы до 23 лет.

Кстати, именно в детско-юношеской школе олимпийского резерва проходят турниры памяти заслуженных тренеров Армении Размика Голецяна и Карпуша Меликяна. Молодые спортсмены в весовых категориях от 23 до 76 килограмм представляют себя и свои спортивные школы Армении, Грузии, России. И эти турниры – часть программы подготовки, которая показывает системность достижения высоких результатов.

Если, например, взглянуть на список призеров арташатского турнира, памяти К. Меликяна для совсем юных борцов, прошедшего в 2012 году (семь лет назад!), то сразу бросится в глаза обилие имен профессиональных спортсменов, которые приносят победы сборным командам Армении сегодня. В весовой категории до 32 кг второе место занял Арсен Арутюнян из Масиса, который в этом году стал чемпионом Европы среди взрослых; до 35 – первое и третье места – уже упомянутые Вазген Теванян и Грачья Маркарян, чемпионы Европы в различных возрастных группах. В категории до 38 кг третье место тогда занял Арман Андреасян, чемпион Европы среди юношей и бронзовый призер континента среди молодежи. Категория до 42 килограмм на турнире 2012 года: первое место - у Гегама Галстяна, также бронзового призера Европы среди молодежи. Что и говорить, это действительно целая система подготовки будущих чемпионов в небольшой школе, которая дает непропорционально хорошие результаты.

Пожалуй, именно слова нынешней главной звезды ДЮСШОР в Арташате как нельзя лучше иллюстрируют саму концепцию успеха спортивной школы: «У нас очень хорошая школа – одна из лучших школ! В первую очередь тренеры учат быть хорошим человеком, а уже потом хорошим спортсменом. Второе без первого невозможно».

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