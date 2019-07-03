В Неаполе стартует Всемирная летняя универсиада 2019 года - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июля 2019 10:09Красноярский край

В Неаполе стартует Всемирная летняя универсиада 2019 года

Сегодня, 3 июля, в Италии в Неаполе состоится торжественное открытие 30-й Всемирной летней универсиады.

Трансляция церемонии открытия Студенческих игр состоится на телеканале «Матч ТВ» сегодня в 21:55 по московскому времени. Напомним, что соревнования пройдут с 3 по 14 июля в трех кластерах региона Кампания – Неаполе, Казерте и Салерно. В программе – соревнования по 18 видам спорта, в которых ожидается участие около 8 000 спортсменов более чем из 150 стран. Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали в водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе и парусном спорте. В сборную России включены 280 спортсменов – 137 мужчин и 143 женщины. Со спортсменами студенческой команды страны встретился Министр спорта РФ Павел Колобков. Глава ведомства пожелал им успешных выступлений на соревнованиях, отметив также победу россиян в общекомандном зачете II Европейских игр, завершившихся накануне в Минске.

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