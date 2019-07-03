Семь южноуральских спортсменов выступят на Всемирной Универсиаде-2019

XXX летние Всемирные студенческие игры пройдут в итальянском городе Неаполь с 3 по 14 июля. Россию на летней Универсиаде в Неаполе представят 275 спортсменов, в том числе и 7 южноуральцев. Они выступят в трех видах спорта: в настольном теннисе, стрельбе из лука и в водном поло. Так, в соревнованиях по настольному теннису за медали будут бороться представители Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова Екатерина Чернявская и Александр Тютрюмов. В соревнованиях по стрельбе из лука наш регион представит Антон Булаев, студент Южно-Уральского государственного университета. В состав сборной России по водному поло вошли четыре ватерполистки команды «Динамо-Уралочка»: Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.

Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали 18 видах спорта: водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе, парусном спорте.

По сравнению с Универсиадой-2017, которая прошла в Тайбэе, из программы исчезли бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, ушу, тяжелая атлетика и бильярд, но были включены стрельба, регби-7 и парусный спорт.

На прошлой Универсиаде российская делегация была более многочисленной — 517 человек, из которых 348 — спортсмены. Россияне завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

В сборную России в соответствии с имеющейся квотой включены 275 спортсменов (133 мужчин и 142 женщины); 86 официальных лиц, из которых медицинский персонал – 30 человек. Общая численность российской делегации составляет порядка 365 человек. Руководитель делегации – президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м — Казань.