Первенство Омской области по воднолыжному спорту пройдет на Зеленом острове

Соревнования в дисциплине «Вейкборд» (электротяга) состоятся 7 июля и соберут юных спортсменов в возрасте от 6 до 16 лет. Воднолыжники выступят в 2-х возрастных категориях. Несмотря на молодость, среди них уже есть опытные спортсмены. Одними из фаворитов предстоящих стартов являются, например, братья Егоровы – 10-летний Савелий и 12-летний Степан. У ребят уже немало побед на соревнованиях в Омске, Барнауле и даже в Тайланде! А сейчас они усиленно готовятся к первенству России, которое пройдет в августе в Краснодарском крае.
Торжественное открытие первенства Омской области запланировано на 13:00 в омском Вейк-парке на Зеленом острове. Организаторы обещают болельщикам настоящее зрелище!
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