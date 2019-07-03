Сборная Ивановской области заняла шестое место на Спартакиаде учащихся России по баскетболу - Советский спорт
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03 июля 2019 10:11Ивановская область

Сборная Ивановской области заняла шестое место на Спартакиаде учащихся России по баскетболу

В минувшие выходные в подмосковных Мытищах завершился финал IX летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет.

В финал всероссийских соревнований вышли воспитанницы областной спортивной школы № 4 Сначала прошли матчи в двух группах (по шесть команд в каждой) по круговой системе. Затем полуфинальные и финальные игры за места в итоговой турнирной таблице и призовые места. По итогам групповой стадии турнира подопечные Евгения Снигирева и Марины Остащенко заняли третье место в группе А и продолжили борьбу за места с 5 по 8 в итоговом протоколе. В первом матче плей-офф ивановские баскетболистки уверенно обыграли команду Самарской области 67:54. В матче за 5 место ивановская команда уступила сборной Свердловской области 56:65 и заняла итоговое шестое место. Лучшим игроком в составе сборной Ивановской области была признана Елизавета Бондарчук. Самым результативным игроком в составе ивановской дружины стала Юлия Орлова. Она набирала в среднем за игру 10,6 очков. Добавим, что в финальном матче встретились сборные команды Москвы и Московской области. Победу одержали подмосковные баскетболистки, третье место у команды из Санкт-Петербурга.

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