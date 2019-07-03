Пять голов Зиннурова помогли сборной России по водному поло одержать первую победу на Универсиаде

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в первом матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча группы «А» завершилась со счетом 25:1 (5:0, 7:1, 7:0, 6:0). Пять мячей в ворота британцев забросил представитель Татарстана Эмиль Зиннуров. Еще один татарстанец Игорь Чирков также принял участие в матче, но результативными действиями не отметился. Оба игрока выступают за казанский ватерпольный клуб «Синтез».

В следующем туре российская команда сыграет против сборной Франции, игра пройдет 3 июля в 11:30 по местному времени.

Также в группе «А» находятся сборные Южной Кореи и США. В группе «В» выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.