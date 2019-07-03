Татарстанец завоевал «бронзу» первенства Европы по греко-римской борьбе - Советский спорт
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03 июля 2019 13:42Татарстан

Татарстанец завоевал «бронзу» первенства Европы по греко-римской борьбе

Соревнования прошли в польском городе Краков.

С 29 июня по 1 июля в польском городе Краков прошло первенство Европы по греко-римской борьбе. Республику Татарстан на турнире в составе сборной России представили Ильяс Зиннуров и Наталья Храменкова.

По итогам соревнований Ильяс стал бронзовым призером среди юношей 14-15 лет. Спортсмен является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва в г. Альметьевск (тренер – Даниил Корнилов).

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