В Казани пройдет чемпионат Татарстана по баскетболу 3 на 3 - Советский спорт
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03 июля 2019 13:43Татарстан

В Казани пройдет чемпионат Татарстана по баскетболу 3 на 3

За победу поборются мужчины и женщины, а также юноши и девушки 2001 года рождения и младше.

7 июля в Казани на уличных площадках, расположенных вокруг «Баскет-холла», пройдет чемпионат Республики Татарстан по баскетболу 3 на 3.

За победу поборются мужчины и женщины, а также юноши и девушки 2001 года рождения и младше.

Начало соревнований в 9:00.

Принять участие в чемпионате может любой желающий, при этом согласно Положению турнира игроки должны быть прописаны в Республике Татарстан. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

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