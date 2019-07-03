В Казани пройдет чемпионат Татарстана по баскетболу 3 на 3

7 июля в Казани на уличных площадках, расположенных вокруг «Баскет-холла», пройдет чемпионат Республики Татарстан по баскетболу 3 на 3.
За победу поборются мужчины и женщины, а также юноши и девушки 2001 года рождения и младше.
Начало соревнований в 9:00.
Принять участие в чемпионате может любой желающий, при этом согласно Положению турнира игроки должны быть прописаны в Республике Татарстан. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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