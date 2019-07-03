Казань примет Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд

13-14 июля на Центральном стадионе Казани состоится Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд. В соревнованиях примут участие 12 стран. Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в следующем раунде турнира – «Репешаже».
Основной состав участников турнира определился на первом этапе чемпионата Европы во Франции 29-30 июня, где сборная России заняла второе место, уступив в финальном матче французским спортсменкам. Еще пять команд на отборочный турнир определились после побед в других европейских дивизионах. В результате в Россию приезжают сборные Франции, Ирландии, Испании, Англии, Польши, Италии, Германии, Молдовы, Чехии, Румынии, Финляндии.
Болельщиков ждет не только захватывающее спортивное состязание, но и много других активностей: детский батутный комплекс с полосой препятствий, гигантские шахматы, игровая зона (Play Station с игрой в регби), регбийные ворота, куда любой желающий может попробовать забить мяч, а также розыгрыш призов и подарков.
Вход для зрителей – свободный.
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