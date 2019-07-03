Спортсмен года Софья Матвеева сделала подарок реабилитационному центру Анивы

По итогам 2018 года островитянка была признана спортсменом года, получив премию в виде сертификата на 30 тысяч рублей одного из магазинов Южно-Сахалинска. На эти деньги Софья решила купить подарок детям, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. - После того, как узнала о своей победе, у меня сразу возникло желание сделать доброе дело - помочь либо какому-нибудь детскому дому, либо реабилитационному центру. А поскольку я 4 года прожила в Аниве и её жители для меня не безразличны, то мне захотелось сделать что-то приятное для них. Я узнала, что реабилитационному центру «Алый парус» нужен спортинвентарь и решила купить на эту сумму два велосипеда, - рассказала Матвеева. Дети восторженно встречали Софью на крыльце и очень радовались подарку. Малышам и детям постарше не терпелось прокатиться на «стальных лошадках», что они и сделали в первую же минуту. Ребята по очереди обкатывали новые велики по территории центра, а также помогали младшим совершить первый в своей жизни заезд. - Очень классные велосипеды. Я хорошо умею кататься, этому меня научил мой друг Тихон, а теперь мы вместе с ним буду учить кататься маленьких, - сказал двенадцатилетний Андрей Смирнов. После этого Софья пообщалась с детьми, рассказала о себе, а те в свою очередь порадовали её стихами. Вероника Маринич получила огромное удовольствие от встречи с мастером спорта. Девочка призналась, что сама мечтает стать спортсменкой.
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