Глава региона проинспектировал строительство ФОКа в Кыштыме

Сегодня, 3 июля, глава региона Алексей Текслер проверил исполнение поручения по достройке крытого ледового катка на 270 зрительских мест, окончательный ввод в эксплуатацию которого запланирован на декабрь этого года.
Напомним, что в мае этого года руководитель области выделил более 90 млн рублей на завершение строительства объекта, который не могли закончить 9 лет. Здание было практически завершено, но ледовый каток работал только зимой. Сейчас хоккейная коробка разобрана, чтобы в дальнейшем уложить здесь искусственный лед. Уже с декабря кыштымские хоккеисты смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях круглогодично.
- Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты, до конца года объект должен заработать, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. – Сейчас выделены средства, проводятся конкурсные мероприятия, в ближайшее время состоятся аукционы. Немаловажно, что есть и общественный контроль со стороны родителей тех детей, которые будут ходить в крытый каток. Я тоже буду следить за выполнением строительно-монтажных работ и приобретения необходимого оборудования».
Строительство спортивных объектов и создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения является важнейшей составляющей для реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Добавим, что вчера глава региона принял участие в режиме видеоконференции в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, отметив по его окончании, что «качественная и своевременная реализация национальных проектов является приоритетом для Правительства региона». Ранее Алексей Текслер на заседании Правительства Челябинской области подверг критике работу подчиненных за недостаточные темпы реализации национальных проектов.
В спортивной отрасли в ближайшие три года в Челябинской области появится 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 плавательных бассейнов, 8 крытых катков с искусственным льдом. Ожидается, что за это время будет осуществлено строительство и реконструкция 21 стадиона.
- Это достаточно большой объем новых спортивных сооружений, люди этого ждут. Я поставил задачу сформировать планы развития спорта в регионе на шесть лет, - отметил Алексей Текслер.
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