Спартакиада по национальным видам спорта среди представителей КМНС стартовала на Сахалине

Состязания проходят на берегу реки Тымь. В них принимает участие 100 детей и подростков из 6 районов области — мест исконного проживание коренных народов на Сахалине. В первый день участники соревновались в беге по пересеченной местности с палкой, стрельбе из лука, метанию топора на дальность и метанию метание тынзяна на хорей. Соревнования продлятся несколько дней на спортивных площадках и объектах культуры в Чир-Унвде и Тымовском. Итоги подведут 6 июля. Спартакиада Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера проходит уже в тридцатый раз. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области».
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