Спартакиада по национальным видам спорта среди представителей КМНС стартовала на Сахалине - Советский спорт
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03 июля 2019 13:47Сахалинская область

Спартакиада по национальным видам спорта среди представителей КМНС стартовала на Сахалине

Спартакиада Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера стартовала на островах. Торжественное открытие мероприятия прошло в селе Чир-Унвд.

Состязания проходят на берегу реки Тымь. В них принимает участие 100 детей и подростков из 6 районов области — мест исконного проживание коренных народов на Сахалине. В первый день участники соревновались в беге по пересеченной местности с палкой, стрельбе из лука, метанию топора на дальность и метанию метание тынзяна на хорей. Соревнования продлятся несколько дней на спортивных площадках и объектах культуры в Чир-Унвде и Тымовском. Итоги подведут 6 июля. Спартакиада Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера проходит уже в тридцатый раз. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области».

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