Четыре крымских легкоатлета выступят на Мемориале братьев Знаменских

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Алексей Сутормин: Черчесов сказал, чтобы я спокойно занимался личными делами Новичок «Рубина» рассказал о том, как вместо «Зенита» оказался в Казани и как мог перенести свадьбу ради сборной.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии Несмотря на старания Лионеля Месси, аргентинцы уступили своим принципиальным соперникам в полуфинале Кубка Америки (0:2).

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии В ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина» Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные истории В понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка.

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.