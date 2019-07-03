Четыре крымских легкоатлета выступят на Мемориале братьев Знаменских

Легкоатлеты выявят сильнейших в метании диска, копья и молота, прыжках с шестом, тройных прыжках, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, а так же в забегах на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, 100, 110, 400 метров с барьерами и 3000 метров с препятствиями. Республику Крым представят четыре спортсмена. Чемпионка Европы Вера Ребрик выступит в метании копья. Призер Первенства страны Богдан Мазный поборется за медали на дистанции 800 метров. Третий воспитанник СШОР по легкой атлетике №1 призер всероссийских соревнований и чемпион ЮФО Никита Захарченко пробежит спринт: 100 и 200 метров. Такие же дистанции предстоит преодолеть симферопольскому мастеру спорта Евгению Плохому. Все крымчане, которые примут участие в Мемориале братьев Знаменских, являются действующими членами сборной России по легкой атлетике. Победитель соревнований в Жуковской в каждой дисциплине получит 20000 рублей, а спортсмены, результаты которых попадут с 8 по 1 строчку таблицы международной федерации легкой атлетики, будут награждены от 30 до 150 тысячами рублей соответственно.
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