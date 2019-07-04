Фильм об эстафете огня игр «Дети Азии» представили в Южно-Сахалинске

Фильм о прохождении эстафеты огня Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» представили сегодня в Южно-Сахалинске.

20-минутный фильм включил в себя кадры со всех городов, которые посетили хранители огня и в которых состоялась эстафета. Напомним, огонь прошел больше 4 тысяч километров от национального парка «Ленские столбы» в Якутии до Южно-Сахалинска. Торжественные мероприятия организовали во всех районах области.

- Каждый раз мы выходили на эстафету и было волнительно, во время просмотра фильма эти эмоции вернулись. Я помню, как в Якутии на Ленских столбах жили в хижине, а с утра нас благословлял шаман и как мы зажигали огонь. Было страшно, думали вдруг ветер подует и его сдует, а когда научились работать с лампадой стало легче, мы менялись, охраняли огонь, - поделилась хранитель огня Карина Глебова.

Фильм создавали во время проведения эстафеты. Операторам пришлось не только задокументировать ее ход, но и сделать множество кадров на самых запоминающихся и красивых местах Сахалинской области. Огонь побывал у Трех Братьев, на 50-метровой «сосульке», образовавшейся на замершем водопаде Ираида, на пике Смелом и других достопримечательностях.

- Мы помним, как нас встречали в каждом городе. Для людей - это стало настоящим праздником, как и для нас. Я выходил каждый день будто на старт, это было сложно эмоционально. Отдельную благодарность хочу выразить группе подготовке, которая сделала практически всю работу - это Антон Воротыляк, Алексей Быков и Антон Лазарев, - добавил хранитель огня Роман Трубецкой.

На премьере также состоялось награждение. Почетные грамоты получили хранители огня, организаторы эстафеты, а также различных направлений игр.

- Такое масштабное мероприятие мы проводили в нашей области впервые и состоялось оно благодаря слаженной работе огромного количества людей, профессионалов своего дела. Я хочу сказать слова благодарности всем вам. А наши коллеги, журналисты, операторы зафиксировали всю работу, которую мы проводили с вами в формате фильма, ещё раз всем большое спасибо, - обратился к присутствующим министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Премьера фильма для всех жителей области пройдет в эфире областного телевидения.