Завершился второй этап Кубка Омской областной федерации легкой атлетики

На стадионе СШОР (пр. Мира, 15) легкоатлеты соревновались почти во всех основных видах «королевы спорта». Итоги состязаний не стали сенсацией. Победы одержали сильнейшие спортсмены.
Светлана Бизякина стала лучшей в толкании ядра и метании диска среди женщин. У девушек в этих дисциплинах не нашлось равных Алине Сырьевой. В секторе для прыжков в длину блистали Алена Самарская у женщин и Екатерина Чекушина у девушек. Яна Качалова и Анна Кислицына были лучшими на 100-метровке с барьерами среди девушек и женщин соответственно. «Гладкие» беговые дистанции выиграли Эльвира Тахаулова (600 метров, женщины), Анжелика Стратонова (600 метров, девушки), Зарина Бабашкина (200 метров, женщины), Дарья Костоломова (200 метров, девушки), Наталья Данченко (100 метров, женщины) и Екатерина Казанцева (100 метров, девушки).
У мужчин в толкании ядра золотые медали выиграли Артем Глот (юноши 14-17 лет), Данила Юлаев (юниоры до 20 лет) и Павел Бабанин (мужчины). Данила Юлаев и Павел Бабанин первенствовали также и в секторе для метания диска. А у юношей в этом виде программы победил Юрий Лютов. В длину дальше других прыгнули Артем Орлов у юношей и Георгий Ладнов у мужчин. На беговой дорожке победителями стали Никита Шмыгин (600 метров, юноши), Иван Переверзев (600 метров, мужчины), Евгений Михальченко (200 метров, юноши), Федор Лисин (200 метров, мужчины), Александр Байгозин (100 метров, юноши) и Тимур Заморев (100 метров, мужчины).
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