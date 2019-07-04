Еще пять спортсменов края выступят на Всемирной летней универсиаде - Советский спорт
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04 июля 2019 14:17Красноярский край

Еще пять спортсменов края выступят на Всемирной летней универсиаде

В Италии в Неаполе прошло торжественное открытие 30-й Всемирной летней универсиады.

Завтра, 5 июля, стартует регбийный турнир среди женских команд. В составе сборной России выступят пять регбисток РК «Енисей-СТМ». Защищать цвета сборной страны от Красноярского края будут Диана Глушенко, Снежанна Кулькова, Диана Логинова, Мария Молокоедова и Евгения Стеблинская. Наши девушки сыграют в группе В с Аргентиной, Бельгией и Южно-Африканской Республикой.

Таким образом, честь Красноярского края в составе национальной сборной будут защищать 13 спортсменов. Они будут бороться за награды в четырех видах спорта: плавании, волейболе, регби-7 (мужчины и женщины) и футболе (женщины). Так, в соревнованиях по плаванию на медали будет претендовать представительница краевой Академии летних видов спорта Анастасия Осипенко. В играх по волейболу примет участие новичок мужской команды ВК «Енисей» Кирилл Клец. 21-летний российский диагональный – воспитанник новосибирского «Локомотива». В сезоне 2019/2020 он будет защищать цвета красноярского «Енисея». В мужскую студенческую сборную России по регби-7 отобрались Дмитрий Пастернак (РК «Енисей-СТМ»), Александр Регнер, Виталий Тихонович и Самир Хеирхабаров (все – РК «Красный Яр»). В женскую сборную страны по регби-7 отобрались Диана Глушенко, Снежанна Кулькова, Диана Логинова, Мария Молокоедова и Евгения Стеблинская (все – РК «Енисей-СТМ»). В соревнованиях по футболу среди женщин в состав сборной России вошли две представительницы женской футбольной команды «Енисей»: Виктория Козлова и Ксения Шахова.

Напомним, что соревнования пройдут с 3 по 14 июля в трех кластерах региона Кампания – Неаполе, Казерте и Салерно. В программе – соревнования по 18 видам спорта, в которых ожидается участие около 8 000 спортсменов более чем из 150 стран. Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали в водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе и парусном спорте.

Расписание соревнований Летней универсиады-2019 с участием спортсменов Красноярского края – см. ниже. (время красноярское). Трансляции соревнований будут проходить на телеканалах Матч ТВ и Матч!Арена.

Волейбол (мужчины):

Группа В

6 июля, суббота

01:00 – Россия – Португалия

7 июля, воскресенье

22:30 – Корея – Россия

8 июля, понедельник

01:00 – Россия – Китай

22:30 – США – Россия

Плавание (женщины):

4 июля, четверг

14:30 – 200 м на спине, квалификация

23:46 – 200 м на спине, полуфиналы

6 июля, суббота

00:14 – 200 м, финалы

14:30 – 100 м на спине, квалификация

7 июля, воскресенье

00:41 – 10 м на спине, полуфиналы

8 июля, понедельник

00:08 – 100 м на спине, финалы

Регби-7 (мужчины)

5 июля, пятница

15:44 – Румыния – Россия

6 июля, суббота

00:04 – Аргентина – Россия

21:06 – Россия – Южно-Африканская Республика

7 июля, воскресенье

15:30 – полуфинал 1

15:52 – полуфинал 2

22:00 – матч за третье место

22:44 – финал

Регби-7 (женщины)

5 июля, пятница

21:52 – Россия – Аргентина

6 июля, суббота

14:52 – Россия – Бельгия

22:06 – Россия – Южно-Африканская Республика

7 июля, воскресенье

16:14 – полуфинал 1

16:36 – полуфинал 2

22:22 – матч за третье место

23:06 – финал

Футбол (женщины):

6 июля, суббота

23:00 – Китай – Россия

8 июля, понедельник

23:00 – четвертьфиналы

10 июля, среда

22:00 – полуфиналы

11 июля, четверг

02:00 – полуфиналы

12 июля, пятница

22:00 – матч за третье место

13 июля, суббота

02:00 – финал

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