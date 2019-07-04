Женская сборная России по баскетболу разгромила Румынию в первом матче Универсиады-2019

В первый день в борьбу вступили девушки. Российская сборная легко и уверенно переиграла команду Румынии. И если в первой четверти соперницы еще пытались оказать сопротивление, уступив только 6 очков, то во второй преимущество россиянок было подавляющим. Разве что в третьем периоде у россиянок возникли небольшие проблемы в атаке, и они смогли набрать только 8 очков.

В составе сборной России выступают две представительницы Татарстана – Алина Новикова и Елизавета Зайцева. Обе девушки приняли участие в матче с Румынией. Зайцева отметилась 5 очками и 4 подборами. В активе Новиковой 2 результативные передачи и 1 подбор.

Румыния – Россия – 31:59 (10:16, 4:20, 12:8, 5:15)

4 июля во втором туре россиянки сыграют с Аргентиной (в 21:00 мск).