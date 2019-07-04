Мужская сборная России по водному поло одержала вторую победу на Универсиаде-2019

Во втором матче Всемирной летней Универсиады 2019 года студенческая мужская сборная России по водному поло разгромила французов 12:4 (3:2, 2:1, 3:0, 4:1). В составе национальной команды выступают представители Татарстана, игроки казанского ватерпольного клуба «Синтез» – подвижный нападающий Эмиль Зиннуров и вратарь Игорь Чирков.
Набрав 6 очков из 6 возможных по итогам двух стартовых игр российские ватерполисты идут на первом месте группы «А».
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