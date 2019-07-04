Татьяна Саранская завоевала серебро первенства мира по стендовой стрельбе - Советский спорт
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04 июля 2019 14:21Татарстан

Татьяна Саранская завоевала серебро первенства мира по стендовой стрельбе

На стрельбище в Лонато (Италия) проходят чемпионат и первенство мира по стендовой стрельбе.

Татарстанская юниорка Татьяна Саранская, выступающая в упражнении трап, впервые в своей спортивной карьере поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

В квалификации спортсменка поразила 108 мишеней из 125 возможных, затем выиграла перестрелку за путевку в финал у британки Люси Шарлотт Холл. В решающем раунде Татьяна не растерялась и дошла до золотого матча, где вместе с болгаркой Селин Али установила рекорд Европы среди юниорок, 41/50, уступив сопернице на перестрелке, 1-2.

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