Татьяна Саранская завоевала серебро первенства мира по стендовой стрельбе

Татарстанская юниорка Татьяна Саранская, выступающая в упражнении трап, впервые в своей спортивной карьере поднялась на вторую ступень пьедестала почета.
В квалификации спортсменка поразила 108 мишеней из 125 возможных, затем выиграла перестрелку за путевку в финал у британки Люси Шарлотт Холл. В решающем раунде Татьяна не растерялась и дошла до золотого матча, где вместе с болгаркой Селин Али установила рекорд Европы среди юниорок, 41/50, уступив сопернице на перестрелке, 1-2.
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