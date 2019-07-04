В Казани подвели итоги первенства ПФО по русским и стоклеточным шашкам - Советский спорт
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04 июля 2019 14:24Татарстан

В Казани подвели итоги первенства ПФО по русским и стоклеточным шашкам

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 9, 11, 14 и 17 лет.

С 24 июня по 3 июля в Казани в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова состоялось первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 9, 11, 14 и 17 лет.

В соревнованиях приняли участие около 200 шашистов из 9 регионов округа, которые разыграли 48 комплектов медалей. Успешно выступили спортсмены Республики Татарстан, завоевавшие 26 медалей, в том числе: 9 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Победителями и призерами стали

Титова Арина, г. Казань (девушки до 9 лет) – 4 золотые медали;

Гаврилов Николай, г. Казань (юноши до 17 лет) – 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали;

Пигачева Дарья, г. Казань (девушки до 17 лет) – 1 золотая, 2 серебряные медали;

Шонина Дарья, г. Казань (девушки до 17 лет) – 1 золотая и 3 бронзовые медали;

Насыбуллина Ляйсан, г. Казань (девушки до 14 лет) – 1 золотая, 1 бронзовая медаль;

Закирова Диля, Балтасинский район (девушки до 9 лет) – 2 бронзовые медали;

Рахимуллин Карим, Высокогорский район (юноши до 9 лет) – 2 бронзовые медали;

Самигуллина Зарина, Балтасинский район (девушки до 9 лет) – 1 серебряная медаль;

Кузнецов Кирилл, Зеленодольский район (юноши до 11 лет) – 1 бронзовая медаль;

Кабиров Саид, г. Казань (юноши до 11 лет) – 1 бронзовая медаль;

Аргакова Алина, г. Казань (девушки до 9 лет) – 1 бронзовая медаль.

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