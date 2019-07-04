Красноярск примет чемпионат России по водно-моторному спорту

В рамках первенства СФО пройдут 4 гонки по 7,5 миль, а на чемпионате страны разыграют медали в 4 гонках по 7,5 миль и в гонках на 10 миль.
Ожидается, что участниками соревнований станут спортсмены Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Красноярского края и Республики Хакасия – всего около 60 гонщиков.
Торжественное открытие всероссийских и межрегиональных соревнований состоится завтра, 5 июля, в 11.00.
Программа соревнований:
5 июля
11.00 – церемония открытия
12.00 – старт чемпионата России (гонка на 10 миль)
14.00-18.00 – продолжение чемпионата России
6 июля
09.00-13.00 – серия гонок первенства СФО
14.00-18.00 – продолжение первенства СФО
7 июля
09.00-13.00 – серия гонок чемпионата России (4х7,5 миль)
14.00-18.00 – продолжение чемпионата России
19.30 – церемония награждения победителей и призеров соревнований
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