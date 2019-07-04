Красноярск примет чемпионат России по водно-моторному спорту - Советский спорт
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04 июля 2019 14:26Красноярский край

Красноярск примет чемпионат России по водно-моторному спорту

С 5 по 7 июля в Красноярске на Абаканской протоке реки Енисей состоятся чемпионат России и первенство Сибирского федерального округа по водно-моторному спорту.

В рамках первенства СФО пройдут 4 гонки по 7,5 миль, а на чемпионате страны разыграют медали в 4 гонках по 7,5 миль и в гонках на 10 миль.

Ожидается, что участниками соревнований станут спортсмены Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Красноярского края и Республики Хакасия – всего около 60 гонщиков.

Торжественное открытие всероссийских и межрегиональных соревнований состоится завтра, 5 июля, в 11.00.

Программа соревнований:

5 июля

11.00 – церемония открытия

12.00 – старт чемпионата России (гонка на 10 миль)

14.00-18.00 – продолжение чемпионата России

6 июля

09.00-13.00 – серия гонок первенства СФО

14.00-18.00 – продолжение первенства СФО

7 июля

09.00-13.00 – серия гонок чемпионата России (4х7,5 миль)

14.00-18.00 – продолжение чемпионата России

19.30 – церемония награждения победителей и призеров соревнований

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