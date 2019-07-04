В Рязани проходит тренировочное мероприятие сборной команды России по тхэквондо

В Рязани в СШОР «Академия единоборств» проходит тренировочное мероприятие сборной команды России по тхэквондо (ВТФ). Спортсмены ведут подготовку к первенству мира среди кадетов, которое пройдет 06-10 августа 2019 года в г. Ташкент (Узбекистан) и к первенству Европы, которое состоится 1-4 октября в Валенсии (Испания). Старшим тренером юношеской сборной России является вице-президент Рязанской федерации тхэквондо Сергей Косьяненко.

Поприветствовать ребят приехал заместитель министра по физической культуре и спорту Рязанской области Павел Иванович Гамзин. От лица главы Минспорта региона Владислава Фролова он поприветствовал спортсменов на гостеприимной рязанской земле, отметив что Рязанская область имеет большой опыт поведения крупных всероссийских и международных соревнований. «Этот тренировочный сбор проходит в одном из лучших учреждений не только Рязанской области, но и ЦФО - спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств». Желаю вам достичь успехов в спорте, отлично выступить на международных соревнованиях и ждем вас в Рязани, уже для участия в «мастерских» соревнованиях по тхэквондо. Успехов вам во всем», - подытожил заместитель министра.

Целью сбора является формирование сборной команды России на первенство мира по тхэквондо, повышение мотивации к успешному выступлению на данных соревнованиях, повышение функциональных способностей спортсменов и тестирование спортсменов на предмет универсальности работы на электронных системах судейства.

В ходе сбора спортсмены совершенствуют технику боя, оборонительной и наступательной стратегиях, адаптируются работе в масках и электронных жилетах во время поединков. Также в рамках сборов проходят и теоретические занятия - просмотр поединков первенств России, Европы и Мира предыдущих лет, мотивационные тренинги направленные на укрепление морально-волевых качеств, а также лекции по правилам ведения боя.