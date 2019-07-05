Саъди Исмаилов помог сборной России одержать первую победу на Универсиаде-2019

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Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

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