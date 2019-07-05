Саъди Исмаилов помог сборной России одержать первую победу на Универсиаде-2019 - Советский спорт
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05 июля 2019 12:38Татарстан

Саъди Исмаилов помог сборной России одержать первую победу на Универсиаде-2019

4 июля в Неаполе в рамках XXX летней Универсиады стартовали командные турниры по настольному теннису.

В своем первом матче мужская сборная России уверенно обыграла студентов из Германии – 3:0.

Весомый вклад в командный успех внес представитель Татарстана Саъди Исмаилов, который в своем матче одержал уверенную победу над Джанлукой Волтером, выиграв поединок в трех геймах (11:5, 11:6, 11:6).

Заключительную игру предварительного этапа россияне проведут 5 июля против теннисистов Эстонии. Начало в 13:00 по московскому времени.

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