Саъди Исмаилов помог сборной России одержать первую победу на Универсиаде-2019

В своем первом матче мужская сборная России уверенно обыграла студентов из Германии – 3:0.
Весомый вклад в командный успех внес представитель Татарстана Саъди Исмаилов, который в своем матче одержал уверенную победу над Джанлукой Волтером, выиграв поединок в трех геймах (11:5, 11:6, 11:6).
Заключительную игру предварительного этапа россияне проведут 5 июля против теннисистов Эстонии. Начало в 13:00 по московскому времени.
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