В Казани прошел открытый летний чемпионат Татарстана по легкой атлетике среди ветеранов

В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из Республики Татарстан, Ульяновской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Было установлено 4 рекорда Татарстана, три из них на счету Виктора Машина (г. Казань). Один рекорд в беге на 100 м установил 91-летний Ахмет Сиразиев.
По итогам соревнований был проведён отбор в сборную команду Республики Татарстан по легкой атлетике для участия в летнем чемпионате России, который пройдет с 19 по 21 июля в Москве. В данный момент проводится заключительный этап подготовки к соревнованиям.
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