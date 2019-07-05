В Казани прошел открытый летний чемпионат Татарстана по легкой атлетике среди ветеранов - Советский спорт
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05 июля 2019 12:39Татарстан

В Казани прошел открытый летний чемпионат Татарстана по легкой атлетике среди ветеранов

На Центральном стадионе Казани прошел открытый летний чемпионат Республики Татарстан по легкой атлетике среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из Республики Татарстан, Ульяновской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Было установлено 4 рекорда Татарстана, три из них на счету Виктора Машина (г. Казань). Один рекорд в беге на 100 м установил 91-летний Ахмет Сиразиев.

По итогам соревнований был проведён отбор в сборную команду Республики Татарстан по легкой атлетике для участия в летнем чемпионате России, который пройдет с 19 по 21 июля в Москве. В данный момент проводится заключительный этап подготовки к соревнованиям.

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