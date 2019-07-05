В Казани пройдет чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро»

Класс «Микро» – это компактные суда, использующиеся как для отдыха, так и для спортивных соревнований, а их популярность среди спортсменов растет с каждым годом.

Республика Татарстан принимает уже второй по счету крупный турнир по парусному спорту этим летом, c 23 мая по 2 июня в Казани на озере Нижний Кабан прошли всероссийские соревнования по парусному спорту Национальная парусная Лига.

Соревнования в Казани пройдут на акватории Куйбышевского водохранилища (казанский яхт-клуб, полуостров «Локомотив»). Казань принимала этап Кубка России в 2018 году, тогда соревнования такого уровня прошли в Татарстане впервые, а спустя год статус соревнований, количество и география участников серьезно увеличилась.

В 2019 году за победу в дивизионах «Cruiser», «Proto», «Racer» поборются более 20 экипажей из Москвы, Московской области, Краснодара, Липецка, Челябинской области, Екатеринбурга, Омска, Казани, Ростова-на-Дону, а также казахстанская команда из города Актау.

В состав каждого экипажа входят 3 человека, в том числе 1 рулевой, участники выступают на лодках разных проектов и годов постройки. Казань на соревнованиях представит экипаж «Арго» под руководством рулевого Артема Головачева.

Программа соревнований

9 июля

11:00 – парад открытия соревнований;

13:00 – старт тренировочной гонки;

15:00 – старт первой гонки регаты

10-12 июля

11:00 – старт первой гонки дня;

13 июля

11:00 – старт первой гонки дня;

15:30 – подведение результатов регаты;

17:00 – парад закрытия соревнований.