Тимур Киямов уступил в первом матче на Универсиаде в Неаполе

В мужском индивидуальном разряде выступил представитель Татарстана Тимур Киямов. В 1/32 финала Тимур встретился с Матежом Воселом из Чехии. По итогам полуторачасового матча Киямов уступил сопернику в двух сетах – 7:5, 6:2 – и завершил борьбу в личном первенстве.

Тимур Киямов вместе с другим россиянином Иваном Гаховым также примет участие в парном разряде. В 1/16 финала им предстоит встретиться с украинскими дуэтом Муравьев/Орлов.