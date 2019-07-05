Тимур Киямов уступил в первом матче на Универсиаде в Неаполе - Советский спорт
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05 июля 2019 14:49Татарстан

Тимур Киямов уступил в первом матче на Универсиаде в Неаполе

5 июля в Неаполе в рамках Всемирной летней Универсиады 2019 года стартовал теннисный турнир.

В мужском индивидуальном разряде выступил представитель Татарстана Тимур Киямов. В 1/32 финала Тимур встретился с Матежом Воселом из Чехии. По итогам полуторачасового матча Киямов уступил сопернику в двух сетах – 7:5, 6:2 – и завершил борьбу в личном первенстве.

Тимур Киямов вместе с другим россиянином Иваном Гаховым также примет участие в парном разряде. В 1/16 финала им предстоит встретиться с украинскими дуэтом Муравьев/Орлов.

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