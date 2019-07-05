Саъди Исмаилов в составе сборной России одержал вторую победу на Универсиаде-2019 - Советский спорт
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05 июля 2019 17:06Татарстан

Саъди Исмаилов в составе сборной России одержал вторую победу на Универсиаде-2019

В Неаполе в рамках XXX летней Универсиады продолжаются командные турниры по настольному теннису.

В заключительном матче группового этапа мужская сборная России уверенно обыграла соперников из Эстонии – 3:0.

Значительный вклад в командный успех внес представитель Татарстана Саъди Исмаилов, который в своем матче одержал уверенную победу над Артемом Хииску, выиграв поединок в трех геймах (11:4, 11:4, 11:4).

Медали командного турнира будут разыграны 7 июля.

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