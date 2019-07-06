Теннисистки Татарстана – в финале IX Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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06 июля 2019 14:43

Теннисистки Татарстана – в финале IX Спартакиады учащихся России

6 июля в Казанской Академии тенниса пройдут финальные соревнования по теннису IX Спартакиады учащихся России.

Всего IX летняя Спартакиада учащихся России включает в себе 42 вида спорта, в список которых входит и теннис. Соревнования в этом виде спорта проходят в эти дни в столице Татарстана.

На домашнем турнире команда девушек Татарстана в составе Марии Бондаренко, Виолетты Бородиной и Виктории Матасовой за выход финал сражались с командой Свердловской области (Евгения Маклакова, Карина Асфандиярова и Дарья Зелинская). Победа осталась за татарстанскими теннисистками с общим счетом 2:0.

6 июля в финале наша тройка встретиться с командой Московской области в составе Ксении Зайцевой, Полины Павловой и Татьяны Барковой.

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