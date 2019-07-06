Карина Шкляр завоевала бронзу Универсиады в Неаполе

Представительница Республики Татарстан в составе сборной РоссииКарина Шкляр завоевала «бронзу» в прыжках в воду с трехметрового трамплина в третий день Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в эти дни итальянском Неаполе.

Татарстанская спортсменка показала результат 299,10 балла. Золото завоевала китаянка У Чуньтин (351,85), серебро - мексиканка Долорес Эрнандес Монроз (302,15).

«Выступление Карины в прыжках с трехметрового трамплина можно считать успешным. Конечно, что-то не получилось, однако впереди у спортсменки очень серьезные старты. Уверен, к ним мы подойдем подготовленными, сейчас нужно продолжать тренироваться и работать, работать и еще раз работать», - поделился мнением о выступлении спортсменки главный тренер сборной Республики Татарстан и спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Павел Муякин.

Медаль Карины Шкляр стала второй для татарстанских спортсменов на Универсиаде в Италии.

Спортсменка является воспитанницей Казанского училища олимпийского резерва, серебряным и бронзовым призером чемпионата России.