Николай Зуев завоевал второе серебро первенства Европы по плаванию

Предпоследний день соревнований принес пловцу Республики Коми Николаю Зуеву вторую серебряную медаль.
На дистанции 50 метров на спине сыктывкарец занял второе место с результатом 25.29. Золотая медаль была близка, первое место за итальянцем Томасом Чекконом (25.24). Замкнул тройку призеров Павел Самусенко из Мурманской области (25.59).
«Как мы и ожидали, Николай показал еще одно успешное выступление на этом первенстве. Две серебряных медали на европейских соревнованиях – это прекрасный результат и демонстрация мастерства. Поздравляю Николая, его родных и тренеров с этим достижением и желаю двигаться дальше к спортивному Олимпу», - обратился к пловцу министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.
Напомним, что двумя днями ранее на дистанции 100 метров на спине Николай Зуев также занял второе место.
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