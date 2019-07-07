Николай Зуев завоевал второе серебро первенства Европы по плаванию - Советский спорт
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07 июля 2019 14:39Республика Коми

Николай Зуев завоевал второе серебро первенства Европы по плаванию

В Казани завершается первенство Европы по плаванию.

Предпоследний день соревнований принес пловцу Республики Коми Николаю Зуеву вторую серебряную медаль.

На дистанции 50 метров на спине сыктывкарец занял второе место с результатом 25.29. Золотая медаль была близка, первое место за итальянцем Томасом Чекконом (25.24). Замкнул тройку призеров Павел Самусенко из Мурманской области (25.59).

«Как мы и ожидали, Николай показал еще одно успешное выступление на этом первенстве. Две серебряных медали на европейских соревнованиях – это прекрасный результат и демонстрация мастерства. Поздравляю Николая, его родных и тренеров с этим достижением и желаю двигаться дальше к спортивному Олимпу», - обратился к пловцу министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что двумя днями ранее на дистанции 100 метров на спине Николай Зуев также занял второе место.

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