«Рубин» стал победителем первенства России среди команд спортивных школ 2002 г.р.

Уже на 4-й минуте лучший бомбардир «Рубина» на турнире Артур Максимчук вошел в штрафную, обыграв двух оппонентов, и мощно пробил под перекладину. На 8-й минуте Денис Сабусов реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил против Виктора Александрова. Окончательный счет на 46-й минуте установил все тот же Денис Сабусов ударом из-за пределов штрафной.

По ходу турнира на пути к победе рубиновцы сначала дважды сыграли вничью с московской ФШМ (3:3) и ярославским «Шинником» (1:1), затем обыграли петербургские СШОР «Зенит» (2:0), а уже в плей-офф взяли верх над петербургским же «Зенитом» (2:2, 3:1 по пенальти), «Краснодаром» (2:1) и наконец «Локомотивом» (3:0).

Артур Максимчук стал самым ценным игроком турнира, а капитан команды Виктор Александров – лучшим защитником.

В состав чемпионской команды вошли Арсений Вертков, Данила Светов, Юрий Железнов, Ильсур Валеев, Вячеслав Фомин, Марсель Сибгатуллин, Владимир Козлов, Виктор Королёв, Александр Рыжков, Эдгар Сарвартдинов, Денис Сабусов, Николай Ермолаев, Степан Суриков, Артур Максимчук, Данила Стрельчук, Никита Супагин, Дмитрий Чамжаев, Виктор Александров, Ленар Фаттахов.

Тренеры: Дмитрий Благов, Радик Гадеев.

Это первая победа академии «Рубина» на Первенствах России с 2016 года, когда чемпионом возраста стала команда 2000 г.р. под руководством Игоря Родькина и Ивана Крылова. Если говорить о победах среди выпускного возраста, то в последний раз наша академия побеждала в Первенстве России в 2014 году, когда чемпионом стала команда 1997 г.р. под руководством Радика Гадеева и Айдара Яруллина. Добавим, что для Радика Гадеева это четвертый успех в тренерской карьере на Первенствах России – ранее он приводил к чемпионству команды 1991, 1993 и 1997 годов рождения.